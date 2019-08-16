مفوضية الانتخابات: لا تمديد لموعد استلام قوائم الأحزاب السياسية المسجلة

2019/08/16 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، تأكيدها على أن الأول من تشرين الأول المقبل هو آخر موعد لتسجيل الأحزاب الراغبة بخوض انتخابات مجالس المحافظات المزمع

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