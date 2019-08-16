تموز 2019 الأكثر حراً في العالم

2019/08/16 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصبح تموز 2019 الشهر الأكثر حرا الذي تمّ تسجيله حتى الآن في العالم، وفقا لما أعلنت الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، الخميس، مؤكدة بذلك إعلانا

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