وزارة النفط: اعادة تأهيل أنبوب نقل النفط الخام الى محطة كهرباء الهارثة

2019/08/16 | 02:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مديرعام شركة خطوط الانابيب النفطية، اليوم الخميس، إعادة إصلاح وتاهيل أنبوب نقل النفط الخام الى محطة كهرباء الهارثة بعد تعرضه الى أضرار نتيجة حريق اندلع في أنبوب نقل الغاز الجاف المحاذي له يوم الأربعاء الماضي.

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