مقتل 3 جنود باكستانيين و5 هنود في كشمير

2019/08/16 | 02:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الباكستاني في ساعة متاخرة من ليلة امس الخميس، مقتل ما لا يقل عن ثلاثة جنود باكستانيين وخمسة جنود هنود في تبادل لإطلاق النار

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