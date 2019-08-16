اشرف عتريس - أمينة خائنة فى ثلاثية محفوظ

2019/08/16 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اشرف_عتريس ماذا لو كانت (أمينة ) زوجة السيد احمد عبد الجواد فى ثلاثية محفوظ نوبل العالمية قد علمت إزدواجية (سى السيد ) وفقدت الأمل فى اصلاحه والخلاص من هذا التسلط والوجه المزيف لحقيقية شخصيتة وبدأت (بيد نجيب محفوظ) أن تتدارك هذا وتنعم بحياتها بدلا من هذا الذل والخنوع والتبعية ..فى محاولة ان تسبق عصرها وزمانها وتفكير المرأة فى تلك الفترة وتذهب مثلا لزيارة الجيران والأضرحة والحمامات الشعبية (ا......

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