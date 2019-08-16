2019/08/16 | 02:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: J6JObknAuu8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سهرة العيد مع طلال هادي & غانم عريبي & عبير فريد - 2019/8/15) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سهرة العيد مع طلال هادي & غانم عريبي & عبير فريد - 2019/8/15) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).