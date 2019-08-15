2019/08/16 | 03:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبدالناصر الجوهري

فالسيَّدُ الطاووسُ جاءْمازال يفْحصُ زهوه في كافة الأرجاءْالسيَّدُ الطاووسُ مرَّ،وصافح الجلُاَّسَ ،والأعضاءْالسيِّدُ الطاووسُ طبعًا قد يُبدِّلُ في الجوار أريكةًبسقيفةِ الإلقاءْالسيِّدُ الطاووسُ أصبحَ في الفضائيَّاتِ يرفعُ مَنْ يريد،ومِنْ تفاعيل القصيدةِ قد يجرِّد مَنْ يشاءْويصنِّف الشُّعراءَ ،والنُّقادَ ،والكُتَّابَ في استعلاءْ السيِّدُ الطاووسُ من فوق المنصَّاتِ استردَّ بريقه ؛ليساوم الصحْراءْفسيفتح البلدان،والأحراش،وسْط رفاقه القدماءْوغدًا سيأسرُ غابة الأنداءْيحكي لنا غزواتهإذا أتانا عائدًا بالليل من قيلولةٍٍٍ لدَوَامِه وإذا هَوَى مِنَ سُلَّم الأضواءْيحكي لناكيف اختفى - في ظلِّه - من فيلق الكابوس ،والأوهام،والداناتِ ،والأعداءْ ؟يشتاق مؤتمراته قد عاش يقتنص الفنادقَ ،والولائم ، والهدايا ، والجوائز ماهرًا بتبادل الإغواءْركب الحداثة مرَّةً حتى تمكَّن في البقاءْفرأيتهمُتحصِّنًا في منبر الإعلام،والإعْداد ملْكُ يمينهوناشطًا بوكالةِ الأنباءْلا تحْزني يا دارة العُظماءْفالأبجديَّاتُ استغلَّ علومها السُّفهاءْلا تحْزني يا دارةًكانت تخرِّجُ نابغًا، أو عاشقًا سيَرَ البلاغةِ ،والحُداءْلكنَّها قد أخرجتْ مُتعجْرفًامُتقمِّصًا دُوْرَ الفرزدق ،أو جرير مُقلِّدًا - عند الكلام- أبا العلاءْلا تحْزني فالسيِّدُ الطاووسُ..



ثرثرةٌ تحيك غروره وبه أتى ليغلِّف الأشياءْ

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