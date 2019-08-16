2019/08/16 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش الليبي يستهدف مطارا يستخدم لإقلاع طائرات تركية مسيرة أعلن المتحدث باسم غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الليبي أن طائرات الجيش استهدفت مطار زوارة الدولي الواقع على بعد مئة وعشرين كيلومتر غرب العاصمة طرابلس، والذي يستخدم لإقلاع الطائرات التركية المسيرة.وأشار البيان أن طائرات سلاح الجو الليبي ضربت مرآبين داخل المطار، فيما تم تفادي ضرب مهبط وصالة الركاب.وكان الجيش الليبي قد أعلن في وقت سابق أنه أحرز مزيدا من التقدم باتجاه العاصمة طرابلس مؤكدا فرار ميليشيات الوفاق من محيط العزيزية.وفي الجنوب أكدت البيانات الميدانية سيطرة الجيش على مرزق بالكامل في مواجهات قال المتحدث باسم الجيش إنها معركة ضد المرتزقة ومسلحي داعش.

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