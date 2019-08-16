الحشد الشعبي يصد تعرضا لعناصر داعش على قضاء خانقين

2019/08/16 | 04:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

اعلن قائد قاطع ديالى في الحشد الشعبي طالب الموسوي، اليوم الجمعة، عن "صد تعرض لعناصر داعش على قضاء خانقين شمال شرق ديالى".

و قال

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