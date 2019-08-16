حياد عربي وإسلامي تجاه كشمير: باكستان تدفع ثمن مواقفها الملتبسة

2019/08/16 | 04:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حياد عربي وإسلامي تجاه كشمير: باكستان تدفع ثمن مواقفها الملتبسةإسلام أباد – أطبقت حالة من الصمت على دول عربية وإسلامية بارزة مثل السعودية وتركيا وإيران وهي تشاهد الحكومة الهندية تجرد كشمير الخاضعة للحكم الهندي من استقلالها، وتفرض حظر تجول عسكري واسع في المنطقة ذات الغالبية المسلمة المتنازع عليها وتقطع جميع سبل الاتصال والإنترنت عن سكانها.ويعزى هذا الصمت في جانب منه إلى معاملات تجارية كبرى مع الهند لمختلف دول المنطقة، حتى أن معاملات نيودلهي مع الخليجيين تتجاوز 100 مليار دولار، فإن الأمر يعود أيضا إلى التباس مواقف باكستان التي تريد استثمارات ودعما ماليا مباشرا، لكنها تفضل البقاء على الربوة مثل تلكئها في الانضمام للتحالف الإسلامي ضد الإرهاب والذي يقوم على أداء دور مزدوج ضد الجماعات الإسلامية المتشددة وضد إيران في نفس الوقت.وأعلنت السعودية أنها ستقرض باكستان 6 مليارات دولار، فضلا عن حزمة مشاريع تم إقرارها خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى إسلام أباد، ونشطت تسريبات عن أنه سيعمل على الوساطة بين باكستان والهند لأهمية البلدين في استراتيجية الرياض التي تقوم على تنويع الشركاء.وأعلنت الإمارات العربية المتحدة عزمها على تقديم وديعة بقيمة 3 مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني لدعم السياسة المالية والنقدية.ولم يلتقط رئيس الوزراء الجديد عمران خان الرسالة الخليجية، وحين جاءت أزمة كشمير وجدت باكستان نفسها في موقف صعبوحثت المملكة العربية السعودية ذات الثقل الإقليمي على ضبط النفس وأعربت عن قلقها إزاء الأزمة المتصاعدة.ولم يشر البيان السعودي المختصر إلى التوترات في كشمير، لكنه أشار إلى أن المملكة “تتابع الوضع الحالي” ودعت إلى عمل “تسوية سلمية” بما يتماشى مع القرارات الدولية.ويعتبر ردّ الفعل السعودي تجاه أزمة كشمير معقدا للغاية بسبب علاقاتها الوثيقة مع كل من الهند وباكستان، اللتين خاضتا حربين على منطقة الهيمالايا المتنازع عليها، وكذلك بسبب التنافس الأيديولوجي بين باكستان وكل من تركيا وإيران من أجل فرض النفوذ على العالم الإسلامي.وتواصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، مع زعماء السعودية والبحرين في الأيام الأخيرة لمناقشة تصرفات الهند في كشمير، لكن من غير الواضح إذا كان خان سيجد دعما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حياد عربي وإسلامي تجاه كشمير: باكستان تدفع ثمن مواقفها الملتبسة) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حياد عربي وإسلامي تجاه كشمير: باكستان تدفع ثمن مواقفها الملتبسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).