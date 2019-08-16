إيران تكشف عن خطتها لوضع الجيش العراقي تحت مظلة الحشد الشعبي

2019/08/16 | 04:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – مثلت دعوة أطلقها يوسف الناصري، القيادي في حركة النجباء المدرجة ضمن لوائح الإرهاب الأميركية، إلى حل الجيش العراقي حرجا بالغا

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