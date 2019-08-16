مجلة أميركية: هذه خيارات أقليات العراق إذا لم يشعروا بالأمان

2019/08/16 | 04:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناولت مجلة ” فوربس” الأميركية محنة الناجين مما وصفتها بالإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، وقالت إنهم بعد مرور

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