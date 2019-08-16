صلاح السروى - النقد الشلانى للرواية

2019/08/16 | 04:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صلاح_السروى النقد الشكلانى للرواية فى مواجهة الرؤى النقدية المرتكزة على البعد الاجتماعى فى نقد الرواية, باعتباره ممثلا لجوهر الممارسة الأدبية وباعثها ومكون دلالاتها, يقوم الاتجاه الشكلانى على دراسة الظاهرة الأدبية فى ذاتها، بدون التطرق الى تاريخها وعلاقاتها المتبادلة مع خارجها، سواء أكان هذا الخارج هو المجتمع أو التاريخ, أو, حتى, مؤلفها ذاته.(1)ف"الشعرية", أو "علم الادب" عند تودوروف, على سبيل المث......

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