2019/08/16 | 04:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_إنفي رجاءا، احترموا ذكاء المغاربة وكُفُّوا عن التحدث باسم الشعب !!!محمد إنفيكثيرا ما نسمع، تحت قبة البرلمان أو خارج هذه المؤسسة، عبارات من قبيل الشعب قال كلمته، الشعب حكم على عمل الحكومة من خلال التصويت لصالح الحزب الذي يقودها، نحن هنا باسم الشعب، نحن نعبر عن مطالب الشعب، نحن مسنودون من قبل الشعب، نحن صوَّت علينا الشعب، نحن اختارنا الشعب، وغير ذلك من العبارات التي عادة ما تكون مصحوبة بقدر غير ق......

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