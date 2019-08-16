قائد الامن الداخلي الايراني يلتقي وزير داخلية العراق

2019/08/16 | 06:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى قائد قوى الامن الداخلي الايراني العميد حسين اشتري في بغداد وزير الداخلية العراقي ياسين طاهر الياسري....

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