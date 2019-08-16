رويز يريد منازلة جوشوا في نيويورك

2019/08/16 | 06:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رويز يريد منازلة جوشوا في نيويوركلندن - قال آندي رويز بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة إنه يفضل خوض نزال الإعادة أمام البريطاني أنطوني جوشوا في ديسمبر المقبل بنيويورك بدلا من السعودية.وهدد إيدي هيرن مروج مباريات جوشوا، الذي أعلن الأسبوع الحالي أن النزال الثأري سيقام في الدرعية بالقرب من العاصمة السعودية الرياض، وفي حال رفض الملاكم المكسيكي- الأميركي الالتزام بالمنصوص عليه بخصوص المباراة سنقوم باتخاذ إجراءات قانونية.وقال رويز، الذي يحمل ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية ورابطة الملاكمة العالمية عقب فوزه على جوشوا بنيويورك في يونيو الماضي، لوسائل الإعلام المكسيكية “لم أوقع على أي شيء بعد.ما زلنا نتفاوض بشأن كل شيء”.وتابع “يريدون أن يكون النزال هناك (في السعودية) لكن علينا أن نرى أين نتفاوض مع فريقي الفني.أود أن أخوض النزال في نيويورك مرة أخرى حيث تغلبت عليه.أمنحه الفرصة لمحاولة هزمي وإذا أراد الأحزمة التي أمتلكها عليه أن يفعل ذلك هناك (في نيويورك)”.ورفض هيرن الحديث عن أي نزال بعيدا عن منطقة الشرق الأوسط.وقال هيرن في تصريحات صحافية “تم توقيع عقد إعادة النزال قبل المباراة الأولى.وقد وقع الملاكمان في نفس الوقت ولا يوجد عقد آخر”.وواصل حديثه“علينا أن نبلغه (رويز) بالتوقيت والتاريخ ومكان النزال وهذا ما حدث.خياره أن يخوض معركة قانونية قد تمنعه من الملاكمة لسنوات أو الدفاع عن ألقابه والحصول على الكثير من المال أمام منافس تغلب عليه بالفعل.لا يوجد شك في أنه سيخوض النزال”.وقال هيرن إن إقامة النزال في السعودية قد تغير لعبة الملاكمة.وأضاف الاثنين الماضي “هذا الحدث ربما يغير الملاكمة إلى الأبد.لو ستنفق السعودية على مثل هذه المباريات ومع التعداد السكاني لديها وإمكانيات نمو الرياضة هناك ربما نشاهد تغيرا كبيرا في الرياضة”وسيحاول جوشوا من خلال هذا النزال، الذي أطلق عليه اسم “نزال الكثبان”، استعادة ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة وجمعية الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية للوزن الثقيل، وهي الألقاب التي انتزعها منه رويز في النزال الذي جمع بين الاثنين على حلبة ماديسون سكوير غاردنز بنيويورك في يونيو الماضي.

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