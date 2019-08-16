2019/08/16 | 06:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح ثالث عربي ينال السوبر الأوروبيالقاهرة - أضحى الدولي المصري محمد صلاح، ثالث لاعب عربي يحصد كأس السوبر الأوروبي، حيث شارك مع ليفربول في اقتناص اللقب، عقب التغلب على تشيلسي.وأصبح صلاح أول لاعب مصري يحقق هذا اللقب، لكنه الثالث عربيا بعد الجزائري رابح ماجر، والمغربي أشرف حكيمي.وكانت البداية مع ماجر، الذي قاد بورتو البرتغالي إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، عام 1987، ثم حصد السوبر الأوروبي بعد فوز فريقه على أياكس أمستردام الهولندي، ذهابا وإيابا بنفس النتيجة (0-1).ولم يشارك ماجر في المباراتين.وفاز الدولي المغربي، أشرف حكيمي، بكأس السوبر الأوروبي عام 2017، عندما انتصر ريال مدريد على مانشستر يونايتد (1-2).ولم يشارك حكيمي أيضا في هذه المباراة.ومن جانبه، ساهم صلاح في إعادة السوبر الأوروبي إلى أحضان الريدز، بعد غياب دام 14 عاما، منذ التتويج باللقب عام 2005.وكانت هذه المواجهة خاصة لمحمد صلاح، حيث واجه فريقه السابق تشيلسي، حين انضم للبلوز في يناير 2014 قادما من بازل السويسري.ولعب صلاح بقميص البلوز 19 مباراة فقط في جميع المسابقات وسجل هدفين، لكنه لم يحظ بفرصة كبيرة للمشاركة وإبراز قدراته تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو وشهدت المباراة مواجهة صلاح لأصدقائه السابقين في صفوف روما، إيمرسون بالميري وأنطونيو روديغر ثنائي البلوز، حيث زامل الثنائي الفرعون المصري في الفريق الإيطالي.وبدأ محمد صلاح موسمه بشكل مميز، إذ قاد ليفربول للانتصار على نوريتش سيتي بنتيجة (1-4) وتمكن من هز الشباك.ودون شك يطمح هداف الدوري الإنكليزي الممتاز في آخر موسمين، إلى مواصلة حصد الألقاب مع الريدز، وتحقيق إنجازات شخصية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صلاح ثالث عربي ينال السوبر الأوروبي) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صلاح ثالث عربي ينال السوبر الأوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).