التعليم العالي بالعراق تصدر بيانا حول المنح الدراسية

2019/08/16 | 06:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، قرارا جديدا بشأن دراسة طلبة السادس العلمي (الأحيائي والتطبيقي) في خارج العراق....

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