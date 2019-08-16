2019/08/16 | 06:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائبة تدعو إلى إعادة هيكلة هيئة الاستثمار بعد تقرير منظمة الأونكتاد للتنمية دعت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي أنعام الخزاعي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إعادة هيكلة هيئة الاستثمار وزج الكفاءات الاقتصادية فيها ، مشترطةً على أن تكون خارج نطاق المحاصصة الحزبية.وقالت الخزاعي في بيان : "لا يخفى على ذوي التخصص الاقتصادي والمالي إن العراق قد خسر خلال السنوات الماضية مليارات الدولارات جراء تراجع معدل الاستثمار الاجنبي في قطاعاته كافة"، مبينةً إن "تقرير منظمة الأونكتاد للتنمية التابعة للأمم المتحدة الذي صدر مؤخراً كشف عن فقدان العراق ل 36 مليار دولار في ست سنوات فقط".مضيفة : "وذكرت المنظمة في تقريرها إن العراق فقد نحو 36 مليار دولار خلال الفترة من عام 2013 حتى نهاية عام 2018، مشيرةً إلى أنه في العام الماضى قد فقد العراق 4.885 مليار دولار مقارنة بفقد 5.032 مليار دولار عام 2017".وأوضحت الخزاعي إن "البلد فقد وفقاً لذات التقرير قرابة 6.256 مليار دولار عام 2016 مقارنة بفقدان 7.574 مليار دولار عام 2015، لافتةً إلى إن عام 2014 الأكثر خسارة في معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث فقد العراق نحو 10.176 مليار دولار مقارنة بقرابة 2.335 مليار دولار عام 2013."ورأت إن "تلك المعدلات تعكس ضعف الحكومة في تأمين مناخ استثمار مناسب لجذب الاستثمارات إلى البلد" ، منوهةً إلى "فشل الهيئة المستقلة للاستثمار في رفع معدلات الاستثمار الاجنبي في البلد كما تدعي وتصرح في كافة المناسبات والفعاليات الاقتصادية".وتابعت الخزاعي : "وينذر التقرير والنسب المرعبة الواردة بضعف الافاق الاقتصادية للعراق" ، داعيةً "رئيس الوزراء إلى إعادة هيكلة هيئة الاستثمار وزج الكفاءات الاقتصادية فيها بشرط أن تكون الهيئة خارج نطاق المحاصصة الحزبية."

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