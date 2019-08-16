2019/08/16 | 06:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشوب حريق بمحال تجارية في سوق بمنطقة الشعب نشب حريق بمحال تجارية ضمن سوق 4000 بمنطقة الشعب في بغداد.واخمدت فرق الدفاع المدني الحريق حيث توضح الصور الاضرار المادية التي تعرض لها السوق.

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