2019/08/16 | 07:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرار مسلسل الحرائق..حرائق كبيرة في 6 محافظات نشبت أكثر من 9 حرائق كبيرة في 6 محافظات كانت الحصة الاكبر منها للعاصمة بغداد بثلاثة حرائق.حيث نشبت جميعها في مؤسسات إنتاجية وخدمية وبساتين، وتسببت بأضرار مادية كبيرة دون سقوط ضحايا بشرية.وجائت حصيلة الحرائق على النحو التالي:واسط- حريق اندلع بمخزن كبير للعلف الحيواني والاسمدة الكيماوية بمنطقة الكارضية.ديالى- حريق في مخزن للأدوية داخل مستشفى الخالص.النجف- حريق في كرفانات تابعة للضمان الصحي لوزارة الداخلية.كركوك- حريق داخل معمل للمشروبات الغازية وسط المدينة.بغداد- حريق بمحال تجارية في سوق 4000 بمنطقة الشعب.بغداد- حريق داخل قناة النجباء الفضائية في منطقة الكرادة.بغداد- حريق داخل معسكر الصقر جنوب بغداد الذي تعرض لتفجير قبل يومين.ذي قار- حريقان في بساتين، بقضائي الغراف والشطرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار مسلسل الحرائق.. حرائق كبيرة في 6 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار مسلسل الحرائق.. حرائق كبيرة في 6 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).