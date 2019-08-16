2019/08/16 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت حركة النجباء، أمس الخميس، أن الجيش العراقي هو السور والسد المنيع لحماية بلادنا وشعبنا، بالإضافة الى باقي المؤسسات الأمنية الرسمية التي بتضامنها وتضحيات مقاتليها تحققت الانتصارات العظيمة.جاء ذلك خلال لقاء معاون الأمين العام لحركة النجباء أركان الكعبي، بوزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، يوم، (15 آب 2019)، حيث تم “بحث الأوضاع السياسية والأمنية العراقية، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أهم ما دار بين النجباء ووزير الدفاع النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أهم ما دار بين النجباء ووزير الدفاع) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أهم ما دار بين النجباء ووزير الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).