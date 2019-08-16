برشلونة يقص شريط الليغا اليوم بغياب ميسي

2019/08/16 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة أتلتيك بيلباو مساء الجمعة، في مستهل مشوار البلوجرانا في الليجا، والتي ستقام في ملعب "سان ماميس".

وستجرى المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت العاصمة بغداد.وشهدت القائمة غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة، واستبعد فالفيردي الرباعي توديبو، وآرثر ميلو، وموسى واجي، وفيدال لأسباب فنية.بينما ظهرت الصفقات الجديدة جريزمان وجونيور فيربو وفرينكي دي يونج، وأيضًا لاعب فريق الشباب كارليس بيريز.وضمت القائمة 19 لاعبًا هم: تير شتيجن {حارس مرمى}، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، كوتينيو، سواريز، ديمبلي، رافينيا، لينجليت، جريزمان، ألبا، ألينيا، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، أومتيتي، جونيور فيربو، إيناكي بينا، وكارليس بيريز.انتهى

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