يوليو 2019 الأكثر حراً في العالم

2019/08/16 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أصبح يوليو 2019 الشهر الأكثر حرا الذي تمّ تسجيله حتى الآن في العالم، وفقا لما أعلنت الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، الخميس، مؤكدة بذلك إعلانا مماثلا صدر عن الاتحاد الأوروبي قبل بضعة أيام، وفقاً لسكاي نيوز عربية.وقالت الإدارة الأمريكية إن “القسم الأكبر من الكوكب شهد حرا غير مسبوق في يوليو، وبلغت الحرارة […]

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