2019/08/16 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت مديرية صحة أربيل، الجمعة، حصول اصابات بين السياح في المناطق الجبلية، مبينة ان كل السياح الوافدين سالمين وينعمون بالمناطق السياحية.وقال المتحدث باسم صحة اربيل فاخر هركي في بيان تلقت وكالة النعيم نيوز، نسخة منه أن “ما ذكر عن حصول حالات اصابة بين السياح الوافدين الى اربيل في بعض المناطق ومنها الجبلية عارٍ عن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحة أربيل تنفي حصول إصابات بين السياح في المناطق الجبلية النعيم نيوز.

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