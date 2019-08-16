2019/08/16 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم المرشح للرئاسة التونسية وزير الدفاع السابق، عبد الكريم الزبيدي، 5 نقاط أولية في برنامجه الانتخابي، يتعهد من خلالها في حال نجاحه بتنفيذ عدد من الخطوات السياسية والقانونية.ونشر الزبيدي على صفحته الخاصة في موقع “فيسبوك” تدوينة استعرض فيها النقاط الخمس، استهلها بالعمل على التطبيق الصارم للقانون “في ملفات الاغتيالات والتسفير والجهاز السري”.كما تعهد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرشح للرئاسة التونسية يتعهد بفتح سفارة تونس بدمشق النعيم نيوز.

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