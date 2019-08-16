آلان وودز - بداية المد - البلشفية طريق الثورة

2019/08/16 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آلان_وودز البلشفية طريق الثورةالفصل الخامس: سنوات الحرببداية المدترجمة: هيئة تحرير موقع ماركسيأشار تروتسكي ذات مرة أن النظرية هي تفوق التبصر على الدهشة.وهذا ما نجده عند لينين الذي أكدت الأحداث صحة توقعه، إذ أن الهزائم العسكرية الروسية أعطت الثورة قوة دفع عظيمة.في بداية الحرب كان لينين معزولا بشكل كامل.لم يكن العديد من رفاقه المقربين أنفسهم يشاركونه آرائه بشأن الحرب.لك......

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