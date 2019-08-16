رجل ينقذ عائلة من ذئب في كندا

2019/08/16 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما كانت عائلة أميركية تتنزه في غابات كندا الأسبوع الماضي، واجهت حادثا مخيفا كاد يودي بأفرادها إلى التهلكة، لولا تدخل جاء في الوقت المناسب.

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