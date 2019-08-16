2019/08/16 | 09:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ًانهار 595 منزلا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان.. مصرع 46 شخصاً جراء السيول والفيضانات ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان.. مصرع 46 شخصاً جراء السيول والفيضانات ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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