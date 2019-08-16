ماذا يحدث لصحتك عند تناول الزيتون المملح؟

2019/08/16 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..حذّر خبراء الصحة العامة في بريطانيا من الإفراط في تناول الزيتون المخلل، قائلين إن خمس حبات فقط تحتوي على ثلث كمية الملح الموصي بها يوميًا للبالغين.وقال باحثون من جامعة كوين ماري بلندن ومنظمة “أكشن أون سولت” إن الناس لم يدركوا كيف يمكن أن تشكل الوجبات الخفيفة خطرا على الصحة بعد اكتشاف أن […]

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