2019/08/16 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علنت 6 دول من الاتحاد الأوروبي استعدادها لاستقبال بعض المهاجرين الـ 147 العالقين على متن سفينة إنقاذ بالقرب من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وفق ما أعلنت روما.وفي رسالة موجهة إلى وزير الداخلية الايطالية ماتيو سالفيني الذي كان يسعى الى منع دخول سفينة “أوبن آرمز” التي تحمل المهاجرين الى المياه الايطالية، قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دول أوروبية تعلن استعدادها لاستقبال المهاجرين العالقين النعيم نيوز.

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