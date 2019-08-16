ميسان : العشرات من اهالي علي الغربي يقطعون الطريق العام احتجاجا على نقص الخدمات والكهرباء

2019/08/16 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع العشرات من اهالي قضاء علي الغربي في ميسان الشارع الرئيسي بغداد، ميسان، بصرة احتجاجا على تردي الخدمات بشكل عام ونقص الكهرباء.وطالب المتظاهرون بتوفير الخدمات واحرقوا الإطارات تعبيرا عن سخطهم من نقص الخدمات ، فيما حاولت قوة من الشرطة تفريق المحتجين.يذكر ان فرع توزيع كهرباء ميسان أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، […]

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