بالصور.. حملة للجيش الامريكي جنوب الموصل

2019/08/16 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت الولايات المتحدة شن حملة أمنية ضد الخلايا النائمة لعصابات داعش الارهابية قرب مطار القيارة جنوب الموصل بالتنسيق مع الجيش العراقي.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن "جنودا أمريكيين من اللواء القتالي الأول بالفرقة 101 المحمولة جوا، يقومون بمهمة ضد مواقع ل‍داعش بالقرب من مطار القيارة، (جنوبي محافظة نينوى)، وذلك للقضاء على الخلايا النائمة وضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم الإرهابي".وجاء في التقرير "رغم خسارته خلافته على المستوى الإقليمي، إلا أن تنظيم داعش عزز قدراته في العراق واستأنف أنشطته في سوريا خلال الربع الحالي" من السنة.وأضاف أن داعش استطاع "توحيد ودعم عمليات" في كلا البلدين، والسبب في ذلك يرجع بشكل جزئي إلى كون القوات المحلية "غير قادرة على مواصلة عمليات طويلة الأجل، أو شن عمليات في وقت واحد، أو الحفاظ على الأراضي" التي استعادتها.انتهى

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