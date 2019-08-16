الإعلان عن حملة أمنية أمريكية جنوب الموصل

2019/08/16 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارشن الجيش الأمريكي حملة أمنية بالتنسيق مع الجيش العراقي ضد الخلايا النائمة لتنظيم داعش، جنوب الموصل.

وذكرت القيادة الوسطى للجيش الامريكي، عبر تغريدة على موقع تويتر، عن "قيام اللواء الأول بالفرقة 101 المحمولة جواً من الجيش الامريكي، بمهمة أمنية بالقرب من مطار القيارة، (جنوبي محافظة نينوى)، وذلك للقضاء على الخلايا النائمة للتنظيم".

وقال مفتش عام في وزارة الدفاع الأميركية في تقرير له، الاسبوع الماضي، إنه" بعد سحب الولايات المتحدة قواتها من سوريا عاود التنظيم الى الظهور، معززاً قدراته في العراق"، مشيراً الى ان داعش على الرغم من تكبد لخسائر كبيرة إلا انه تمكن من استعادة انشطته من جديد في سوريا والعراق خلال الربع الحالي من السنة".

موضحاً ان "سبب عودة داعش يرجع بشكل جزئي إلى كون القوات المحلية غير قادرة على مواصلة عمليات طويلة الأجل، أو شن عمليات في وقت واحد، أو الحفاظ على الأراضي" التي استعادتها".

يذكر أن العراق استعادة جميع أراضيه التي سيطر عليها داعش في عام 2014، بمشاركة التحالف الدولي.انتهى/س

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