2019/08/16 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال، اردكانيان، خلال مراسم افتتاح محطة "سربيشة" الشمسية والافتتاح المتزامن لـ 165 مشروعا لصناعة الكهرباء في محافظة خراسان الجنوبية (شرق ايران)، انه" لغاية العام 2013 كانت زيادة توليد الطاقة الكهربائية في البلاد الفا و755 ميغاواط سنويا كمعدل فيما ارتفاع الرقم بعد ذلك لغاية الان الى الفين و 100 ميغاواط.

واوضح بانه سيتم حتى نهاية العام الجاري "العام الايراني ينتهي في 20 اذار/ مارس" افتتاح 20 وحدة للطاقة الكهربائية بطاقة 3 الاف ميغاواط واستثمارات تبلغ 21 تريليون تومان، الدولار يعادل 4200 تومان حسب السعر الرسمي.

واشار الى ان هناك امكانية لانتاج 30 الف ميغاواط من طاقة الرياح في مختلف مناطق البلاد خاصة الحدودية منها، داعيا المستثمرين للاستثمار في هذا المجال الذي تتوفر فيه امكانية التصدير الى الخارج ايضا حسبما افادت وكالة فارس للانباء. انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تعلن زيادة انتاج الكهرباء الى 2100 ميغاواط سنويا) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تعلن زيادة انتاج الكهرباء الى 2100 ميغاواط سنويا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).