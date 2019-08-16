الجيش الاميركي يعلن قيامه بمهمة عسكرية جنوب الموصل

2019/08/16 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى / خطوة برس أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم الجمعة، عن قيام الجيش الاميركي بمهمة عسكرية ضد مواقع تنظيم داعش الإرهابي قرب مطار القيارة جنوب مدينة الموصل.وذكرت القيادة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في “تويتر”، أنه “بالتنسيق مع الحكومة العراقية، جنود أمريكيون من الكتيبة الثانية بالمدفعية الميدانية، وجنود من اللواء القتالي الاول بالفرقة

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