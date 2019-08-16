درجات حرارة خانقة في عدد من المحافظات العراقية

2019/08/16 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير خرائط التوقعات الجوية، إلى انزياح تدريجي لتأثير موجة الحر والرطوبة ابتداء من اليوم الجمعة، فيما تنتظر مناطق العراق موجة حر “اخيرة” خلال الثلث ال...

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