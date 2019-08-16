2019/08/16 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط مسافر عراقي بحوزته أختام مزورة في منفذ الشلامجة.وقالت في بيان تلقت “خطوة برس”، نسخة منه، إن “المفارز في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة تمكنت من ضبط مسافر عراقي بحوزته أختام مغادرة عدد 84 مزورة واختام دخول عدد 35 مزورة”.وأوضحت أنه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ تضبط مسافرا عراقيا يحوز أختاما مزورة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ تضبط مسافرا عراقيا يحوز أختاما مزورة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ تضبط مسافرا عراقيا يحوز أختاما مزورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).