الحرارة تنخفض من اليوم وتعود للارتفاع منتصف الأسبوع المقبل

2019/08/16 | 10:38

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بغداد :سومر نيوز

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، إنخفاض درجات الحرارة في العراق بدءاً من اليوم الجمعة وتعود ...

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