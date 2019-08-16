استشهاد وإصابة أثنين من الحشد بإحباط تسلل لداعش في خانقين

2019/08/16 | 10:38

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بغداد :سومر نيوز

أحبطت قوة في الحشد الشعبي، محاولة تسلل من قبل ارهابيي داعش لقضاء خانقين في محافظة ديالى.

وقال اعلام ا...

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