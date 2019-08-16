المنافذ الحدودية تعلن ضبط مسافر عراقي بحوزته أختام مزورة

2019/08/16 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط مسافر عراقي بحوزته أختام مزورة في منفذ الشلامجة.

وذكر بيان للهيئة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة تمكن من ضبط مسافر عراقي بحوزته أختام مغادرة عدد 84 مزورة واختام دخول عدد 35 مزورة”.

وأضاف، انه “بعد فحص جواز المسافر تبين أنه يحمل فيزا متعددة”، مبينا انه “تم ذلك استنادا إلى كتاب جهاز المخابرات الوطني العراقي في المنفذ”

وأشار البيان، الى “إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي الى مركز شرطة الشلامجة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

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