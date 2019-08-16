إعادة تأهيل أنبوب نقل النفط إلى محطة كهرباء الهارثة بعد تعرضه للضرر

2019/08/16 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة النفط، إعادة تأهيل أنبوب نقل النفط الى محطة كهرباء الهارثة بوقت قياسي بعد تعرضه للضرر.

وقال مدير عام شركة خطوط الانابيب النفطية داود سالم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم إعادة إصلاح وتأهيل أنبوب نقل النفط الخام الى محطة كهرباء الهارثة بعد تعرضه الى أضرار نتيجة حريق اندلع في أنبوب نقل الغاز الجاف المحاذي له يوم الأربعاء الماضي”.





وأوضح، انه “بناءً على توجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط تم تأهيل أنبوب نقل النفط الخام حجم (10عقدةً ) الى محطة توليد كهرباء الهارثة في محافظة البصرة بوقت قياسي وجهود أستثنائية”.





وبين المدير العام، ان “العاملين في شركة خطوط الانابيب والجهات الساندة تمكنوا من إستبدال مقطع الأنبوب المتضرر وبطول (120 متراً ) وإعادة ضخ منتوج النفط الخام بالأنبوب اليوم الخميس، حيث تمت المباشرة باستبدال أنبوب نقل الغاز من محطة نهران عمر الى محطة كهرباء الهارثة ولمسافة (1200متر) على يتم انجازه في غضون أسبوعين”.

وأشار الى ان “محطة الهارثة لتوليد الطاقة الكهربائية لم تتوقف أو تتأثر نتيجة الحادث أو نقص بالوقود وذلك لوجود خزين كاف من النفط الخام حرصت وزارة النفط على توفير الخزين في جميع محطات توليد الطاقة الكهربائية ، لكونه الوقود التشغيلي البديل للغاز الجاف”.

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