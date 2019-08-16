الداخلية تعلن ضبط وكر لداعش في كركوك

2019/08/16 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط وكر لتنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية واستناداً لمعلومات استخباراتية وتسخير المصادر تضبط وكر تابع لعصابات داعش الإرهابية في قرية الزكارطة بمحافظة كركوك”.

وأضاف، ان “الوكر يضم ٣ عبوات قمعية وعتاد M16 ومواد غذائية بكميات كبيرة وافرشة متنوعة ومواد منزلية متنوعة وملابس عسكرية واواني طبخ”، مشيرا الى “رفع المواد وردم الوكر دون حادث يذكر”.

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