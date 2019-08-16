اقليم كردستان يمنع عوائل كردية لاجئة من سوريا وتركيا من دخول اربيل

2019/08/16 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى - العهد نيوز

اكد مصدر في مخيم اللاجئين للأكراد السوريين والاتراك، ان سلطات الاقليم منعت العوائل من دخول كردستان بعد حادثة اغتيال معاون القنصل التركي

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