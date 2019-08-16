توقعات بانخفاض درجات الحرارة اعتبارا من اليوم

2019/08/16 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، إنخفاض درجات الحرارة في العراق بدءاً من اليوم الجمعة وتعود للإرتفاع بمنتصف الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للأنواء الجوية

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