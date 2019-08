2019/08/16 | 10:45

ابرز المباريات العربية والعالمية اليوم الجمعة

الجمعة

16

أب

2019 :

10:39 am

17

بايرن ميونخ Vs هيرتابرلين 9:30 م ليون Vs أنجيه 9:45 مديكيداها Vs الزمالك 10:00 ماتلتيك بيلباو Vs برشلونة 10:00 م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابرز المباريات العربية والعالمية اليوم الجمعة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابرز المباريات العربية والعالمية اليوم الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).