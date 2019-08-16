2019/08/16 | 10:45

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سفارة اليابان بالعراق ومكتبها القنصلي في أربيل يصدران بياناً بشأن التأشيرة

الجمعة

16

أب

2019 :

10:36 am

22

أعلنت سفارة اليابان في العراق، انها ومكتبها القنصلي في أربيل

ستستلمان طلبات تأشيرة الدخول مباشرة.وذكر قسم الثقافة والعلاقات العامة في بيان" ان طلب تأشيرة دخول من

خلال وكالات السفر المعتمدة في العراق من أجل تلبية الطلبات العديدة

المقدمة من المواطنين العراقيين الذين يرغبون في زيارة اليابان

كسُيّاح واحتفاءً بالذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين

اليابان والعراق، ستبدأ سفارة اليابان في العراق ومكتب اليابان

القنصلي في أربيل بإصدار جميع فئات التأشيرة اليابانية ابتداءً من 20

من الشهر الجاري.وتابعت" تتضمن الطلبات تأشيرة دخول للذين يسافرون إلى اليابان لأغراض

دبلوماسية ورسمية مع تزويد كتاب رسمي صادر من السلطات المعنية في

العراق وتأشيرة دخول للذين تمت دعوتهم من حكومة اليابان أو الوكالات

الإدارية المستقلة في اليابان (مثل وكالة اليابان للتعاون الدولي

(جايكا)، مؤسسة اليابان، هيئة التجارة الخارجية اليابانية

(جيترو))".واضافت" تتضمن تأشيرة دخول كذلك للحاصلين على منحة دراسية من حكومة

اليابان و تأشيرة دخول للذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة".واكدت أنه ابتداءً من 20 آب 2019، لن تعد سفارة اليابان في الأردن

والقنصلية العامة لليابان في دبي تستقبل طلبات التأشيرة للمواطنين

العراقيين إلاّ مَن لديهم إقامة أصولية في الأردن أو الإمارات العربية

المتحدة.وبينت ان سفارة اليابان في العراق ومكتب اليابان القنصلي في أربيل

ستستحصلان "رسوم تأشيرة" بمجرد منح التأشيرة.



علاوةً على ذلك، ستقوم

الوكالات المذكورة بتحصيل "رسوم طلب" لجميع المتقدمين للحصول على

التأشيرة بالإضافة إلى "رسوم تأشيرة".

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