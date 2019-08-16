2019/08/16 | 10:45

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بالصور..



إستئناف ضخ الوقود لمحطة كهرباء الهارثة بعد حريق الأربعاء

تأریخ التحریر: : 2019/8/16 10:42

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