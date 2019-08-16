مفوضية الانتخابات: تشرين المقبل آخر موعد لتسجيل الأحزاب لخوض الانتخابات المحلية

2019/08/16 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، أن الأول من تشرين الأول المقبل هو آخر موعد لتسجيل الأحزاب الراغبة بخوض الانتخابات المحلية.

وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني في تصريح صحفي تابعته “كلكامش برس” إن على الأحزاب التسجيل قبل الأول من تشرين الأول حتى تكون مهيئة للانتخابات المقبلة قبل 6 أشهر من إجرائها”.

وأشار إلى أن “أي تجمع يمكن تسجيله تحت مسمى حزب، ويُقدم بقائمة لغرض خوض الانتخابات، إلا أن القانون يسمح بتسجيل المستقلين كقوائم فردية”.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق من شهر آب تحديد الأول ‏من تشرين الأول المقبل موعدًا نهائيًا لاستلام قوائم الأحزاب السياسية المسجلة، الراغبة ‏بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراءها في 1 نيسان من العام المقبل.

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