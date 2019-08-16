الدفاعات السورية تتصدى لصاروخ معاد وتدمره في سماء ريف حماة

2019/08/16 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، قوله إن" وسائط دفاعنا الجوي كشفت في تمام الساعة 23:06 من ليل الخميس الواقع في 15 أغسطس، هدفا معاديا قادما من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف، وعلى الفور قامت بالتعامل معه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه".وكان آخر هجوم صاروخي تعرضت له سوريا من اجانب العدو، في مطلع شهر أغسطس الجاري، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما بصاروخ على ريف القنيطرة الغربي، ما خلف أضرارا مادية فقط.انتهى..م.م

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